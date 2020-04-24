Для них футбол не просто игра

Смолевичи гордо и уверенно несут звание спортивного города. Добиваться этого удается не только благодаря постоянному развитию данного направления и создания условий для популяризации спорта среди населения, но и благодаря любителям активного времяпрепровождения, а в частности – футбола.





Так, с декабря до середины апреля в Смолевичах проходил 35-й турнир по мини-футболу. Это спортивное состязание уже на протяжении многих лет объединяет людей, для которых футбол – не просто спорт.





Организатором мероприятия выступают директор Смолевичской СДЮШОР Андрей Сорока и Сергей Цыбульский, который стоял у истоков турнира и сам принимал в нем участие на протяжении многих лет. Игры проходили на футбольной площадке спортивной школы.

– Турнир держится на людях, которые в нем участвуют. И отрадно, что с каждым годом их становится больше, – отметил Андрей Сорока.– Так, в этом году участие в 35-м турнире приняли девять команд. В среднем возраст участников около 25-35 лет – они все занятые люди не только из Смолевичей, но и из Жодино, Минска. У ребят есть семьи, работа, но и находится время для любимого вида спорта. Также второй год в турнире участвовала самая молодая команда «Штурм», в состав которой входят перспективные молодые люди.





Завершающая игра состоялась на прошлых выходных. Турнир проходил в два круга и с первой до «финишной» игры каждая команды сыграла по 16 игр.

То, что в Смолевичах любят футбол, подтверждает и тот факт, что на каждом поединке собиралось множество болельщиков — от взрослых до детей, спортсменов приходили поддерживать родные и коллеги, друзья и просто любители футбола.

– Игры были насыщенными, а все матчи – результативными. Ребята выкладывались по максимуму и приятно удивляли результатами, показали красивую игру и высокий уровень подготовки, – отметил Андрей Сорока. – Чемпион определился за один тур до завершения турнира. А вот насыщенная борьба за второе и третье место шла до последних секунд завершающей встречи.





В результате чемпионом 35-го турнира по мини-футболу уже в третий раз стала команда «Олимпия», второе место у команды «Спектр», и на третьей ступени пьедестала разместилась команда «Волна». Призеры получили памятные медали и денежные вознаграждения. А команда-победитель еще и переходящий кубок турнира.

В церемонии награждения приняли участие главный судья турнира Сергей Цыбульский, который в свое время выступал судьей чемпионатов Беларуси по футболу, ветеран футбола Смолевиччины Геннадий Пилюга, а также мастер спорта СССР, чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников и директор СДЮШОР Андрей Сорока.





Медалью и особыми словами признания был отмечен Геннадий Пилюга – ветеран футбола Смолевиччины, постоянный болельщик и человек, который также стоял у истоков зарождения турнира по мини-футболу.

В торжественной обстановке были награждены и лучшие игроки в номинациях: «Лучший вратарь» – Владислав Прокопчук (команда «Бластерс»), в очередной раз «Лучшим бомбардиром» стал Николай Силкин из команды «Волна». На протяжении турнира Николай забил 24 мяча. Почетного звания «Лучший игрок» впервые удостоен уроженец поселка Усяж Антон Сергеев, который играет в составе команды «Спектр».

В любую погоду, в личное время любители футбола Смолевиччины поддерживают славные традиции своих земляков. И пока есть такие люди, футбол в Смолевичах будет развиваться и с каждым годом выходить на новый уровень.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.