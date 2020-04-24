Минлесхоз хочет активнее использовать беспилотники для обнаружения пожаров

Источник материала: Газета Авангард

Лесохозяйственным учреждениям необходимо активнее использовать современные технологии для обнаружения лесных пожаров на ранней стадии. Такое мнение в ходе заседания коллегии Министерства лесного хозяйства высказал руководитель отрасли Виталий Дрожжа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.





Виталий Дрожжа обратил внимание не только на существенное количество лесных пожаров в нынешнем году, но и на площади очагов. По мнению министра, закупка современных беспилотных летательных аппаратов позволит сократить время обнаружения лесных пожаров.

«С наступлением пожароопасного сезона наши люди фактически сутками тушат лесные пожары. Помимо человеческого ресурса мы тратим также значительные финансовые средства на борьбу с возгораниями. Наши отечественные предприятия производят хорошие беспилотные летательные аппараты с довольно большим радиусом съемки. Думаю, с их использованием площади очагов удастся минимизировать», — считает министр.

Виталий Дрожжа при этом отметил, что один хороший беспилотник можно использовать сразу в 3-4 лесхозах. При этом акцент необходимо делать на лесхозах, наиболее подверженных трансграничным пожарам.

«Каждый год у нас фактически «горят» одни и те же лесхозы. Наиболее сложная ситуация складывается в южных регионах страны, где нередко случаются и трансграничные пожары. Здесь к этому вопросу необходимо подойти наиболее серьезно», — подчеркнул Виталий Дрожжа.

По его словам, в системе Минлесхоза каждый год проводится значительная работа по подготовке к пожароопасному сезону. Выделяются существенные средства для закупки необходимой техники и инвентаря, установке пожарно-наблюдательных вышек и мачт, приобретению средств фото- и видеофиксации.

Как сообщил во время коллегии начальник управления лесного хозяйства Сергей Чернявский, в лесхозах сегодня насчитывается 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Есть 538 пожарных автомобилей, более 1000 почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос, 349 лесопожарных модулей, 1849 мотопомп, 786 емкостей для воды, более 336 км пожарных рукавов, 12,7 тыс. ранцевых опрыскивателей, 929 бензопил и др.

Кроме того, в министерстве создана сеть из 656 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых 594 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.