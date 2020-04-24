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В Конго члены религиозной секты убили 14 человек

24.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боевики экстремистской религиозной секты Бунду диа Конго напали на дома чиновников и некоренных жителей в провинции Центральное Конго.




На юго-западе Демократической Республики Конго 14 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате нападения экстремистов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что боевики экстремистской религиозной секты Бунду диа Конго напали на дома чиновников и некоренных жителей в провинции Центральное Конго. Силы безопасности вступили в двухчасовую перестрелку с боевиками.

За последние недели в данном регионе произошло уже несколько подобных инцидентов.

Ранее в Демократической Республике Конго боевики убили 23 мирных жителей в провинции Северное Киву на востоке страны. Нападение совершила угандийская повстанческая группировка Альянс демократических сил.
 
 
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Боевики экстремистской религиозной секты Бунду диа Конго напали на дома чиновников и некоренных жителей в провинции Центральное Конго.
 
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