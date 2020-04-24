Источник материала: Новости Волковыска

Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников движения по вине водителей мотоциклов.

По республике за три месяца этого года ими совершено 12 ДТП (2019 год - 10), в которых 2 (2) человека погибли и 11 (9) получили ранения.

На территории Гродненской области за аналогичный период произошло 4 ДТП (2019 год - 1) с участием мототранспорта, в которых 4 человека получили ранения (1).

С 24 апреля по 4 мая пройдет республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!». Организовываемые в рамках ее мероприятия будут направлены на предупреждение и пресечение нарушений водителями мотоциклов. Также сегодня под таким же девизом проводится Единый день безопасности дорожного движения.

Будет применяться негласный и смешанный контроль за дорожным движением, а также имеющийся в подразделениях ГАИ служебный мототранспорт.

Уважаемые водители двухколесных, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.