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В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль.
Как
Молодой человек получил раны головы и ушибы позвоночника, пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
Выясняются все обстоятельства ДТП. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.
Несколько недель назад в Бобруйске столкнулись микроавтобус и легковушка.
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Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний парень за...
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