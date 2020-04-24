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В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель

24.04.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний парень за рулём Chevrolet двигался по дороге Зельва – Голынка – Острово. В какой-то момент водитель пошёл на обгон ехавшего впереди автомобиля. Иномарку занесло, в результате чего она опрокинулась. 

В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Молодой человек получил раны головы и ушибы позвоночника, пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение больницы. 

В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Выясняются все обстоятельства ДТП. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. 

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Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний парень за...
 
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