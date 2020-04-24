В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний парень за рулём Chevrolet двигался по дороге Зельва – Голынка – Острово. В какой-то момент водитель пошёл на обгон ехавшего впереди автомобиля. Иномарку занесло, в результате чего она опрокинулась.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Молодой человек получил раны головы и ушибы позвоночника, пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение больницы.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Выясняются все обстоятельства ДТП. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

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