Источник материала: Новости Волковыска

Зеленые акварели городов

Свыше сотни молодых лип, кленов и берез высажено в этом году в Витебске. Комфортнее станет окружающая среда и в других городах: их зеленые территории увеличились на 2,6 тысячи гектаров. Нормативы уровня озелененности городов, существовавшие с советских времен и перешедшие затем в технические кодексы Беларуси, долгое время практически не менялись. Однако в 2018 году по поручению президента некоторые требования прописали более детально. Перед облисполкомами и Минским горисполкомом поставили серьезную задачу: обеспечить уровень озеленения городов, включая районные центры, до 40 процентов, в том числе на территориях жилых районов и микрорайонов — не ниже 30 процентов. При этом в составе зеленых насаждений не менее половины должно приходиться на деревья и кустарники. Прошел год. О том, что уже сделано и еще предстоит, у заместителя начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрея Кузьмича узнавала корреспондент «Р».

Что говорят цифры

— Андрей Николаевич, по предварительной оценке прошлого года, Минприроды отмечало недостатки по уровню озелененности во многих областях. Две трети городов и городских поселков, являющихся районными центрами (а изучалась ситуация в 127 из них), нормативам не соответствовали. Что показал более подробный анализ?

— Действительно, первая информация собиралась очень оперативно и ожидаемо была не совсем корректной: не все зеленые территории были учтены. Мы повторно запросили у исполкомов данные по областям по итогам 2019 года. Представленная областными и Минским городским исполнительными комитетами информация показала, что с учетом проведенной в 2019 году работы ситуация не столь плачевная, как выявил первый отчет. Из 130 городов и районных центров в 88 населенных пунктах уровень озелененности достигает необходимого показателя в 40 процентов. То есть в двух третях населенных пунктов нормативы выполняются.

— Какой из трех показателей пока хромает более других?

— В жилых микрорайонах показателя по озелененности в 30 процентов достигли из списка 103 населенных пункта. Это более 79 процентов — достаточно высокий показатель. Хуже дело обстоит с обеспеченностью территорий древесно-кустарниковой растительностью (ДКР) — немногим более 59 процентов. Объясняется это тем, что показатель по ДКР новый, методика его расчета выработана Минприроды совместно с Минжилкомхозом лишь в прошлом году.

Точки роста

— Все эти цифры легли уже в основу отчета, который подготовило Минприроды по заданию Правительства. Документ передан в январе 2020-го. Каковы первые выводы и какими будут планы на перспективу?

— По тем населенным пунктам, где небольшая недостача зеленых территорий, поручено, чтобы в течение 2020 года ключевые показатели были подтянуты на все сто. По остальным городам и райцентрам Минприроды предложило установить общий срок, к которому нормативы должны быть выполнены. Это 2025 год. В некоторых районах ситуации непростые, поэтому понадобится время.

— Каковы точки роста по областям?

— На Брестчине, например, в числе отстающих Высокое, Каменец. Здесь показатель озелененности существенно ниже необходимого. На Витебщине — Лиозно, Миоры, Городок. На Могилевщине — Кричев, Мстиславль, Климовичи, Костюковичи. На Гродненщине — Волковыск, Мосты, Щучин, Слоним. В целом по уровню озелененности ситуация на Гродненщине складывается самая непростая. А вот на Гомельщине и Минщине этот показатель практически выполнен, зато есть недостаток необходимой доли ДКР в Хойниках, Чечерске, Василевичах, Речице.

— Что, по-вашему, стало главной причиной недостатков?

— Уровни озеленения, как правило, зависят от площади жилой застройки, развитости улично-дорожной сети, наличия промышленных кварталов. Ряду городов с этими факторами в некотором смысле повезло. А кому-то предстоит серьезная работа. Кстати, мы выступили с предложением предусмотреть корректировку генеральных планов городов, если где-то будет сложная ситуация с выделением территорий под зеленые насаждения. Тогда будут понятны перспективы зеленых территорий городов.

Растите, деревья

— Как изменилась ситуация за прошлый год?

— Появилось очень много новой растительности. Было посажено более 550 тысяч деревьев, что почти втрое больше, чем в 2018 году. Очень заметная работа, и она продолжается в 2020-м. В рамках кампании «Обустроим малую родину», которая проходит во всех регионах, каждый желающий может предложить место для посадки и посадить дерево. В итоге уже сейчас их посажено более 118 тысяч, а ведь впереди еще половина весны и вся осень.

— Посадить дерево — это хорошо, но кто отследит, не погибнет ли оно уже в первый год?

— Во-первых, поручение Главы государства на контроле. Мы будем и в дальнейшем отслеживать динамику посадок. Во-вторых, и это было еще одно наше предложение, исполкомы должны обеспечить контроль за приживаемостью насаждений.

— Проблем с финансированием работ нет?

— Мероприятия по озеленению территорий общего пользования на плечах местных бюджетов. И информации о том, что где-то средств на это недостаточно, к нам не поступало.

— Можно надеяться, что к 2025 году наши города станут зелеными в соответствии с требованиями. Но впереди еще пятилетка. Будет ли ежегодный анализ ситуации?

— Да, мы намерены ежегодно собирать информацию. Будем видеть, какова динамика, какие меры приняты, какие проблемы на местах имеются. И, исходя из этого, будем ежегодно предлагать дальнейшие действия.