В Могилеве ночью Mercedes влетел в столб: машину разорвало, мужчина погиб, женщина в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня ночью Mercedes врезался в столб и забор. От удара машину разорвало на две части, а находившихся в ней мужчину и женщину выбросило из салона. Мужчина погиб, сообщает МВД.





Авария произошла 24 апреля около 02.00 на улице Первомайской. На этом участке идут дорожные работы, поэтому он обозначен соответствующими знаками, в том числе знаком ограничения скорости 40 км/ч.

Mercedes влетел в столб и металлическое ограждение. Кто был за рулем, не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.





Известно лишь, что от полученных повреждений мужчина погиб на месте. Женщина с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.