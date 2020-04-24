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В Могилеве ночью Mercedes влетел в столб: машину разорвало, мужчина погиб, женщина в реанимации

24.04.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня ночью Mercedes врезался в столб и забор. От удара машину разорвало на две части, а находившихся в ней мужчину и женщину выбросило из салона. Мужчина погиб, сообщает МВД.


Авария произошла 24 апреля около 02.00 на улице Первомайской. На этом участке идут дорожные работы, поэтому он обозначен соответствующими знаками, в том числе знаком ограничения скорости 40 км/ч.

Mercedes влетел в столб и металлическое ограждение. Кто был за рулем, не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Известно лишь, что от полученных повреждений мужчина погиб на месте. Женщина с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.

 
Теги: Могилев
 
 
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