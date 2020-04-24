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Первые континенты на Земле появились раньше, чем предполагалось

24.04.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Гарвардского университета (США) опубликовали исследование в журнале Science Advances, в котором заявляют: тектонические процессы на Земле начались раньше, чем предполагалось.


Фото: Alec Brenner, Harvard University. Map data from the Geological Survey of Western Australia

ТАСС пишет, что ученые исследовали отложения так называемых зеленокаменных поясов в области Пилбара (Австралия). Эти отложения сформировались примерно 3,2−3,6 млрд лет назад. Ученые считают их древнейшими сохранившимися образцами первичной земной коры, наряду с аналогичными отложениями в Гренландии и ЮАР.

Собранные образцы отправили в лабораторию — там их изучали магнитометрами и инструментами для размагничивания, раскрывшими магнитную историю породы. Выяснилось, что тектонические плиты существовали уже 3,2 млрд лет назад. При этом скорость их движения — около 2,5 сантиметра в год — сопоставима со скоростью современных континентов и плит.

 
 
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По мнению специалистов, тектонические процессы начали раньше, чем предполагалось ранее.
 
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