Первые континенты на Земле появились раньше, чем предполагалось

Источник материала: Tut.by

Ученые из Гарвардского университета (США) опубликовали исследование в журнале Science Advances, в котором заявляют: тектонические процессы на Земле начались раньше, чем предполагалось.



Фото: Alec Brenner, Harvard University. Map data from the Geological Survey of Western Australia

ТАСС пишет , что ученые исследовали отложения так называемых зеленокаменных поясов в области Пилбара (Австралия). Эти отложения сформировались примерно 3,2−3,6 млрд лет назад. Ученые считают их древнейшими сохранившимися образцами первичной земной коры, наряду с аналогичными отложениями в Гренландии и ЮАР.

Собранные образцы отправили в лабораторию — там их изучали магнитометрами и инструментами для размагничивания, раскрывшими магнитную историю породы. Выяснилось, что тектонические плиты существовали уже 3,2 млрд лет назад. При этом скорость их движения — около 2,5 сантиметра в год — сопоставима со скоростью современных континентов и плит.