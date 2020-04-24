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Первые континенты на Земле появились раньше, чем предполагалось
Источник материала: Tut.by
Ученые из Гарвардского университета (США) опубликовали
ТАСС
Собранные образцы отправили в лабораторию — там их изучали магнитометрами и инструментами для размагничивания, раскрывшими магнитную историю породы. Выяснилось, что тектонические плиты существовали уже 3,2 млрд лет назад. При этом скорость их движения — около 2,5 сантиметра в год — сопоставима со скоростью современных континентов и плит.
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По мнению специалистов, тектонические процессы начали раньше, чем предполагалось ранее.
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