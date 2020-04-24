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Нацбанк обещает экстренную помощь банкам

24.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае снижения уровня ликвидности банков Национальный банк собирается предоставить им кредиты на срок от трех до шести месяцев по ставке рефинансирования.



Такое обещание Нацбанк сделал в письме, в котором сообщил о том, что его правление приняло решение о дополнительных мерах, направленных на повышение возможностей банков по финансовой поддержке как крупных, так и малых предприятий. Кроме возможности предоставления кредитов, Нацбанк готов продлить сроки рефинансирования банков.

Нацбанк также изменил ряд пруденциальных требований (до конца текущего года). В частности, он разрешил банкам применять значение норматива покрытия ликвидности в размере 80% вместо 100%.

При расчете показателя достаточности нормативного капитала банки получили возможность применять степень кредитного риска в отношении кредитной задолженности и ценных бумаг системно значимых заемщиков в размере 100%, а в случае если задолженность обеспечена гарантиями правительства — 20% по задолженности в иностранной валюте и 0% по задолженности в белорусских рублях.

Кроме того, банкам разрешено применять значение консервационного буфера капитала в размере 2 процентных пункта вместо 2,25 процентного пункта.

Нацбанк стремится повысить капитал банков, не затрачивая на это средства. Поэтому он разрешил банкам не уменьшать основной капитал I уровня на сумму нематериальных активов (за вычетом начисленной амортизации) по компьютерным программам и базам, приобретаемым в 2020 году, а также на сумму увеличения в 2020 году амортизируемой стоимости нематериальных активов (за вычетом соответствующей части начисленной амортизации) по компьютерным программам, образовавшуюся в результате модернизации таких активов.


Меры Нацбанка являются следствием ухудшения состояния с рублевой ликвидностью в белорусской банковской системе. Правда, особых проблем пока нет, что видно по депозитным аукционам, которые проводятся Нацбанком по средам. 

Если на аукционе 15 апреля банки предложили для размещения в Нацбанке всего 114 млн. рублей, то на аукционе 22 апреля было предложено уже 960 млн. рублей. Снижение данного показателя 15 апреля было вызвано уплатой налогов. Показатель на 22 апреля довольно высок, так, 25 марта он составлял всего 685 млн. рублей.
 
 
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В случае снижения уровня ликвидности банков Национальный банк собирается предоставить им кредиты на срок от трех до шести месяцев по ставке рефинансирования.
 
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