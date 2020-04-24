Память сердца: депутат из Беларуси хранит книжку партизана своего дяди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца». Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину на фронте и в тылу.

Депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Тенгиз Шукриевич Думбадзе с гордостью хранит книжку партизана своего дяди Александра Дашкевича.

«В 1941 году моему дяде было 18 лет. Он мечтал стать шофером, но началась война. Он сразу попал под оккупацию. Повсюду были смерть и ужасы войны. Страшно даже представить, через что пришлось пройти молодому парню. Это его книжка партизана. До последнего вздоха он гордился именно этим документом. Мой дядя очень не любил рассказывать о своих подвигах, о которых мы узнали только с его уходом от его друзей-однополчан. Для всех нас дядя Шура является примером настоящего солдата, гражданина, патриота. Он является гордостью нашей семьи и всей нашей родной Беларуси», – сказал депутат Тенгиз Думбадзе.

