БКДП: Власти готовят биологические бомбы по всей стране

Белорусская конфедерация демократических профсоюзов (БКДП) просит МОТ срочно вмешаться в ситуацию с назначенным на 25 апреля субботником в Беларуси и настоятельно призывает власти страны отменить постановление правительства № 233 от 16.04.2020 года, приняв комплексные меры для предотвращения распространения эпидемии COVID-19.





23 апреля председатель БКДП Александр Ярошук обратился к генеральному директору МОТ Гаю Райдеру в связи с запланированным на 25 апреля республиканским субботником.

16 апреля 2020 года Совет Министров Республики Беларусь принял Постановление № 233 «О проведении общенационального субботника в 2020 году.





Согласно Постановлению, в субботу, 25 апреля 2020 года, все предприятия, организации и учреждения в Беларуси «на добровольной основе» приглашаются на работу без вознаграждения на своих рабочих местах или в местах выполнения других общественно полезных работ, определенных органами власти.









Собранные на этом субботнике средства будут переведены на банковские счета местных властей.





«Так называемый «добровольный характер» субботника в условиях краткосрочных трудовых договоров, беспрецедентных ограничений прав белорусских работников, а также жалоб самих работников на назначения и заказы на выполнение работ субботника в белорусских реалиях рассматривается как пример принудительного труда, нарушающий основные конвенции МОТ.





В прошлом органы надзора МОТ отмечали использование отказа от участия в субботниках в качестве предлога для увольнения профсоюзных активистов в Беларуси, - говорится в обращении. - Члены свободных и независимых профсоюзов Беларуси, столкнувшиеся с притеснениями в этой стране, где принципы свободы объединений не соблюдаются, выражают свой протест против намерений правительства, которое, пренебрегая здоровьем и жизнью своих граждан и удовлетворяя свои собственные амбиции, заставит тысячи своих граждан выходить на субботник во время пандемии».





По данным БКДП, только в одном районе города Бобруйска Могилевской области власти подготовили распоряжение из девяти страниц (для общенационального субботника, который состоится 25 апреля), в котором каждому городскому предприятию была выделена земля или территория для благоустройства, а также количество людей для быть вовлеченным.





Для некоторых предприятий цифры просто гигантские:





Белшина - 1500 сотрудников;

Кожевенная фабрика - 400,

Бобруйскагромаш - 820; ТАиМ - 350;

Завод тракторных деталей и агрегатов - 760;

Отдел образования Первомайского района - 350.





В общей сложности власти планируют привлечь 8068 жителей Бобруйска в округе для выполнения работ по субботнику, но это без учета работников сетей водоснабжения и электроснабжения, поэтому эта цифра, вероятно, достигнет 8500.





И это касается только Первомайского район города (в городе два района). Но сколько людей будет отправлено на улицы, точно неизвестно.









«Власти сейчас готовят такие биологические бомбы по всей стране. Наши члены входят в число тех, кто призван участвовать в субботнике. Они боятся, что, если они откажутся, то столкнутся с ответными действиями, как было в прошлом», - подчеркнул А.Ярошук.



