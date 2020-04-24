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В Зельвенском районе перевернулся Chevrolet: водитель в больнице

24.04.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Зельвенском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось 23 апреля, около 10.00, на трассе Зельва — Голынка — Острово. Здесь 22-летний водитель Chevrolet при обгоне не учел состояние проезжей части и допустил боковой занос, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. Установлено, что ремнем безопасности парень пристегнут не был.

 
 
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Происшествие случилось 23 апреля, около 10.00, на трассе Зельва - Голынка - Острово.
 
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