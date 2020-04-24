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В Зельвенском районе перевернулся Chevrolet: водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Зельвенском районе,
Происшествие случилось 23 апреля, около 10.00, на трассе Зельва — Голынка — Острово. Здесь 22-летний водитель Chevrolet при обгоне не учел состояние проезжей части и допустил боковой занос, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. Установлено, что ремнем безопасности парень пристегнут не был.
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Происшествие случилось 23 апреля, около 10.00, на трассе Зельва - Голынка - Острово.
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