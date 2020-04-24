Мужчина зашел в вольер к зайцу. Дальше произошло то, чего вы вряд ли могли ждать

Источник материала: Tut.by

Принято считать, что зайцы — трусливые животные, которые бегут при малейшей опасности. Но, кажется, это не всегда правда. В подмосковном охотхозяйстве сняли видео, которое доказывает обратное: там мужчина зашел к зайцу в вольер, и события приняли неожиданный оборот. Посмотрите, что произошло!