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Мужчина зашел в вольер к зайцу. Дальше произошло то, чего вы вряд ли могли ждать
Источник материала: Tut.by
Принято считать, что зайцы — трусливые животные, которые бегут при малейшей опасности. Но, кажется, это не всегда правда. В подмосковном охотхозяйстве сняли видео, которое доказывает обратное: там мужчина зашел к зайцу в вольер, и события приняли неожиданный оборот. Посмотрите, что произошло!
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