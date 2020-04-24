Кот ловит рыбу на экране телевизора во время самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Забавный видеоролик о том, как кот ловит рыбу на экране телевизора, набирает популярность в соцсетях.

Кадры сняла Шермин Ахмед Ананна, которая вместе со своим питомцем находится в режиме самоизоляции в своем доме в Дакке (Бангладеш).

Из-за карантина местным жителям нельзя выходить на улицу, поэтому Шермин придумала способ развлечь себя и своего кота, чтобы не скучать дома.





На опубликованных кадрах видно, как по экрану телевизора туда-сюда плавает анимированная рыба. За ней охотится кот. Животное всячески пытается поймать мультяшную рыбку, причем не устает довольно долго, так что его хозяйка может развлекаться часами.

Очевидно, что рыбка ни разу не пострадала от когтистых лап неугомонного охотника, а вот цел ли остается экран после таких атак, не уточняется.

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