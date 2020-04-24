Европарламент согласился на визы по 35 евро для белорусов

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Как сообщалось ранее, в итоге в будущем шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро, а не 80 евро, как сейчас.

Когда договор вступит в силу, пока точно не известно, так как должны завершиться процедуры ратификации. В Евросоюзе документ должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Договор после этого вступит в силу в первый день второго месяца. Если ЕС ратифицирует соглашение в мае, шенгенские визы для белорусов могут подешеветь с 1 июля.

С белорусской стороны, как сообщалось, все процедуры уже завершены и глава государства подписал документ.