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Европарламент согласился на визы по 35 евро для белорусов
Источник материала: Myfin
Как сообщалось ранее, в итоге в будущем шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро, а не 80 евро, как сейчас.
Когда договор вступит в силу, пока точно не известно, так как должны завершиться процедуры ратификации. В Евросоюзе документ должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Договор после этого вступит в силу в первый день второго месяца. Если ЕС ратифицирует соглашение в мае, шенгенские визы для белорусов могут подешеветь с 1 июля.
С белорусской стороны, как сообщалось, все процедуры уже завершены и глава государства подписал документ.
Источник: Myfin.by
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Депутаты Европарламента 23 апреля проголосовали за соглашение о реадмиссии с Беларусью. Ожидается, что документ ратифицируют 13-14 мая 2020 года.
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