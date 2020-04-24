Лукашенко: лес остается нашим богатством, но к нему мы относимся порой безобразно

Источник материала: ОНТ

Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» внесли на рассмотрение Александру Лукашенко. 24 апреля Президент заслушал доклад о предлагаемых изменениях, передает БЕЛТА.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров пришли на доклад к Главе государства.

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