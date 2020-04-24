Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 апреля примерно в два часа ночи в Могилёве произошла серьёзная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes двигался по улице Первомайской. В какой-то момент иномарка врезалась в металлическое ограждение и световую опору.



Фото: МВД Беларуси

От удара машина развалилась на две части, двух находившихся в автомобиле людей выбросило из салона. Мужчина погиб на месте, женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимацию.



Фото: МВД Беларуси

К месту аварии выезжали СОГ, сотрудники ГАИ, спасатели и медики. По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Брестском районе Volkswagen врезался в дерево и развалился на части.