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Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 апреля примерно в два часа ночи в Могилёве произошла серьёзная авария.
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От удара машина развалилась на две части, двух находившихся в автомобиле людей выбросило из салона. Мужчина погиб на месте, женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимацию.
К месту аварии выезжали СОГ, сотрудники ГАИ, спасатели и медики. По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Брестском районе Volkswagen врезался в дерево и развалился на части.
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Новости Беларуси. 24 апреля примерно в два часа ночи в Могилёве произошла серьёзная авария. Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes двигался по улице Первомайской. В...
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