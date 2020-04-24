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Запрет на посещение лесов действует в 77 районах Беларуси
24.04.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Информация об этом размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.
Из-за высокого класса пожароопасности запреты действуют во всех районах Брестской, Гродненской и Гомельской областей.
В Минской области запрещено посещать леса в 14 районах — Минском, Молодечненском, Смолевичском, Борисовском, Дзержинском, Столбцовском, Воложинском, Узденском, Пуховичском, Червенском, Несвижском, Клецком, Солигорском и Стародорожском районах.
В Могилевской области нельзя посещать девять районов — Могилевский, Осиповичский, Горецкий, Мстиславский, Славгородский, Краснопольский, Костюковичский, Хотимский и Чериковский районы.
В Витебской области ограничений на посещение нет.
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Информация об этом размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства.
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