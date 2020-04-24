Радиостанция «МИР» в Беларуси запустила вещание из высокотехнологичной студии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радиостанция «Мир» запустила вещание из ультрасовременной студии в Беларуси. О том, как работают новейшие технологии – рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Радио можно теперь не только слушать, но и смотреть. На этой сцене будут выступать артисты в формате лайф. А за ними будут наблюдать зрители через интернет благодаря умным видеокамерам, которые установлены по всему периметру студии. Они самостоятельно выбирают, кого и в какой момент снимать, могут самостоятельно режиссировать и монтировать видео.

«Это первая такая мультимедийная, кроссмедийная студия в нашей стране. Мы практически год создавали этот проект. Изучили и российские, и американские, и европейские проекты, аналогичные. В наши дни это особенно актуально, потому что есть спрос на все мультимедийное, цифровое, дистанционное», – рассказал директор представительства МТРК «МИР» в республике Беларусь Владимир Перцов.

«Не все радиостанции обладают подобного рода услугами для артистов. Поэтому в Беларуси это вообще в новинку. Я думаю, что эта студия будет пользоваться большим спросом и интересом, не только среди артистов, которые находятся и работают в Беларуси, но сюда можно абсолютно смело приглашать гостей, которые будут приезжать на гастроли из других стран, потому что здесь все для этого есть. Сегодня я сам все это попробовал. Здесь можно абсолютно качественно и комфортно исполнять, и звучать», – сказал певец Дмитрий Колдун.

В новой студии спользовали решения, которые применяют радиостанции Великобритании, Франции, России и Австралии. Многофункциональная медиастудия позволит сразу создать контент для эфирного радио, ютуб-канала и сайта радио «Мир».