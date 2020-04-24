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Приорбанк вошел в число лучших банков Европы
Источник материала: Myfin
Эксперты EMEA Finance назвали
Премия журнала EMEA Finance пользуется авторитетом в финансовом сообществе. Ведущие аналитики и консультанты на протяжении года отслеживают ключевые показатели финансовой деятельности банков в большинстве стран мира. Среди основных показателей – рост активов и доходности. На рейтинг банка также влияют скорость внедрения инноваций, работа с инвесторами и совершенствование инфраструктуры.
«Включение в число лучших банков подтверждает успешность развития, в том числе при работе с инвесторами. Уже 9 лет банк занимается доверительным управлением, позволяя приумножать сбережения на акциях, облигациях и сертификатах Raiffeisen. При этом мы остаемся единственными, кто предлагает в стране фонды банковского управления. Как результат, среднегодовой прирост базы клиентов за последние три года составил около 80%», – подчеркнули в Приорбанке.
Ранее Приорбанк получил награду от Global Finance и стал лауреатом премий финансовых журналов Euromoney и The Banker. Он также
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