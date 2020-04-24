Источник материала: Myfin

​Приорбанк вошел в число лучших банков Европы

Эксперты EMEA Finance назвали Приорбанк лучшим банком Беларуси . Он также стал победителем среди инвестиционных банков страны. При этом Raiffeisen Bank International, основной акционер Приорбанка, признан лучшим банком в Центральной и Восточной Европе.



Премия журнала EMEA Finance пользуется авторитетом в финансовом сообществе. Ведущие аналитики и консультанты на протяжении года отслеживают ключевые показатели финансовой деятельности банков в большинстве стран мира. Среди основных показателей – рост активов и доходности. На рейтинг банка также влияют скорость внедрения инноваций, работа с инвесторами и совершенствование инфраструктуры.

«Включение в число лучших банков подтверждает успешность развития, в том числе при работе с инвесторами. Уже 9 лет банк занимается доверительным управлением, позволяя приумножать сбережения на акциях, облигациях и сертификатах Raiffeisen. При этом мы остаемся единственными, кто предлагает в стране фонды банковского управления. Как результат, среднегодовой прирост базы клиентов за последние три года составил около 80%», – подчеркнули в Приорбанке.