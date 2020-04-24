Минское «Динамо» пошутило по поводу своего последнего места в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского клуба «Динамо» пошутили по поводу того, что заняли последнее место в КХЛ. Поводом стало сообщение их соперников из российского «Зенита» в Twitter. Российская команда обратилась с шутливой просьбой к своим конкурентами соблюдать дистанцию.

Дело в том, что «Зенит» – лидер чемпионата России по хоккею, а его ближайшие преследователи «Локомотив» и «Краснодар».

Минское «Динамо» решило тоже ответить шуткой на юмор соперников, оставив комментарий под их публикацией.

«А нам в спину вообще никто не дышит!», – сказано в сообщении «зубров», занявших последнее место в КХЛ.

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