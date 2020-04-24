Мужчину выявили на берегу пограничного озера Дрисвяты. Он рассказал, что пересек границу на велосипеде с электромотором, чтобы в Браславе закупиться товарами подакцизной группы, однако в действительности обстоятельства нарушения были иными.





Пограничники установили, что литовец незаконно пересек границу не на двухколесном транспорте, а на лодке. Он намеревался купить и переместить товары подакцизной группы в Литву. При себе у задержанного было 100 евро и 800 белорусских рублей.





На берегу озера пограничный наряд обнаружил замаскированную резиновую лодку с мотором, аккумулятором, веслами, палаткой, надувным матрасом, биноклем, спасательным жилетом, двумя насосами, одеждой, тележкой и даже водолазным костюмом.









В отношении нарушителя начат административный процесс. Пограничниками он будет привлечен к ответственности за незаконное пересечение границы, нарушение погранрежима и правил пребывания, а сотрудниками таможни – за незаконное перемещение товаров через границу.





сообщает Госпогранкомитет. В совокупности ему грозит штраф до 250 базовых величин (6750 белорусских рублей). После проведения разбирательства нарушитель будет депортирован с запретом въезда в нашу страну сроком на пять лет,Госпогранкомитет.











