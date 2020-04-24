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﻿Как обезопасить себя от фальшивки?

24.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Попасть впросак при обмене валюты в отделении банка – вполне себе реальная ситуация, в которой может оказаться любой человек. Фраза кассира о том, что денежный билет вероятно поддельный, приезд следственно-оперативной группы и разбирательство правоохранительных органов доставит «владельцу» купюры немалые проблемы. Ведь чаще всего именно добропорядочный гражданин становится «главным героем» неприятной истории. О том, как заранее распознать фальшивку и не «попасть на удочку» злоумышленников, рассказали эксперты Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

И даже юани…

Все денежные билеты с признаками подделки, выявляемые на территории Пинска, Столина, Лунинца и Иваново, направляются для исследования к пинским экспертам. С помощью специального оборудования и своих знаний они выносят профессиональный вердикт. Вот и сейчас у специалиста на рабочем столе купюра номиналом 10 евро, вызвавшая сомнение в подлинности у кассира одного из отделений банка Пинска.

– Данный денежный билет хотела обменять 49-летняя женщина, которая даже не обратила внимание на надпись на купюре, – рассказывает старший эксперт сектора криминалистических экспертиз Кирилл Фицнер. – На ее оборотной стороне имеется слово «copy» (копия), сама банкнота имеет различие в размере в сравнении с денежным билетом Европейского центрального банка соответствующего номинала. Вероятно, схожая цветовая гамма, правильное расположение основных реквизитов на купюре были достоточными, чтобы не вызвать у женщины сомнение в подлинности.

На исследовании у пинских экспертов евро встречаются редко, а вот фальшивые денежные билеты Центрального банка Российской Федерации номиналами 1000 и 5000 рублей – частые «гости» в руках криминалистов. Заместитель начальника Пинского межрайонного отдела ГКСЭ подполковник юстиции Валерий Белевич утверждает, что это связано с выездом граждан на сезонные работы в Российскую Федерацию:

– Больше всего российских денежных билетов с признаками подделки наблюдается в осенний период, когда наши граждане возвращаются из страны-соседки и привозят фальшивые банкноты, полученные ими за реализованную сельхозпродукцию. На исследовании часто бывают доллары, а порой встречаются и вовсе «эксклюзивные» экземпляры, такие как китайские юани или, например, швейцарские франки. 



 

 

Проверь свой кошелек

Как отмечают эксперты, большинство поддельных денежных билетов изготавливаются «дельцами» способом плоской, капельно-струйной печати и способом электрофотографии, или, говоря проще, печатаются на принтере. Несмотря на простоту некоторых способов подделки, граждане все же «попадаются на удочку» злоумышленников.

В качестве фальшивок встречаются «явные» (например, сувенирная продукция, назначение которой – использование в качестве сувенира), фальшивки класса «супер». Именно последняя требует от эксперта при исследовании специальных знаний и большой внимательности – подделки имеют высочайший уровень исполнения и практически не отличаются от настоящих банкнот. С такой недавно столкнулись пинские специалисты.

– Сомнительная 100-долларовая купюра была изъята правоохранительными органами в филиале банка города Пинска, при ее исследовании я пришел к выводу, что она изготовлена не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В денежном билете воспроизведены способы печати и элементы защиты, характерные для подлинных денежных билетов США аналогичного номинала, серии и года выпуска. В данном случае речь шла о суперподделке, – поделился Кирилл Фицнер.

 

Экспертный совет

Как же все-таки обезопасить себя от фальшивки? Эксперты отмечают, что фальшивые банкноты преимущественно имеют низкий уровень подделки и при визуальном осмотре это можно заметить: отсутствие водяного знака и защитной нити, защитных волокон, несоответствие реквизитов отличают банкноту от подлинной.

– Также подделку можно распознать на ощупь, по серийным номерам – в подлинных денежных билетах они выполняются способом высокой печати. Кроме того, серийные номера на разных купюрах не должны совпадать. Граждане должны обменивать банкноты только в официальных обменных пунктах, в банках и не приобретать денежные билеты с рук; обращать внимание на качество изображения – все рисунки, как на лицевой стороне купюры, так и на оборотной должны быть абсолютно четкими, а также рассматривать на просвет наличие водяных знаков и защитных нитей,  – советуют эксперты.

 

 

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Попасть впросак при обмене валюты в отделении банка – вполне себе реальная ситуация, в которой может оказаться любой человек. Фраза кассира о том, что денежный...
 
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