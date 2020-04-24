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Лесной пожар произошёл в Брестской области: огонь уничтожил 12 строений
Источник материала: ОНТ
Ещё один крупный лесной пожар произошёл в Брестской области на границе Дрогичинского и Березовского.
Возгорание началось в болотистой местности, загорелась трава. Огонь быстро подобрался к одному из населенных пунктов и перекинулся на дома. Уничтожены 12 строений. О пострадавших не сообщается. Сейчас пожар локализован. Площадь возгорания составила полтысячи гектаров. Из-за пожароопасной ситуации запрет на посещение лесов введён уже в 77 районах. Самая сложная ситуация на юге страны – так, на Брестчине закрыты все леса.
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Ещё один крупный лесной пожар произошёл в Брестской области на границе Дрогичинского и Березовского. Возгорание началось в болотистой местности, загорелась...
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