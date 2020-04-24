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Президент принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии к 75-летию Победы

24.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Президент принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии к 75-летию Победы

Принято решение о внесении в Палату представителей проекта закона об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Главе государства в ходе выполнения поручения были представлены списки лиц, осужденных за коррупционные преступления. «По результатам их изучения Президентом принято решение о внесении в Палату представителей проекта закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в редакции, предложенной Верховным судом», — сказала Ольга Чуприс.

Как сообщалось, отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания, глава государства поручил подготовить на совещании 16 апреля. Он заявил, что сохраняет жесткое отношение к коррупционерам, и потребовал взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Как информировал по итогам совещания председатель Верховного суда Валентин Сукало, в результате амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек.

https://www.belta.by

 
 
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Принято решение о внесении в Палату представителей проекта закона об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту...
 
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