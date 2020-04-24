Президент утвердил внесение в парламент законопроекта об амнистии к 75-летию Победы

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение о внесении в Палату представителей проекта закона об амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя главы Администрации Президента Ольгу Чуприс.

В сообщении отмечается, что Президенту были предоставлены списки лиц, осужденных за коррупционные преступления. В результате Главой государства было принято решение о внесении в Палату представителей проекта закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в той редакции, которая была предложена Верховным судом.

Напомним, Президент поручил составить отдельный список осужденных за коррупционные преступления, которым предлагается сократить срок отбывания наказания, еще во время совещания 16 апреля. При этом, как отметил председатель Верховного суда Валентин Сукало, в результате амнистии на свободу выйдут около 2 тыс. человек.

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