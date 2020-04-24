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Мобильные телефоны: безопасно или опасно?

24.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В век информационных технологий, многочисленных гаджетов, которые всецело заполнили нашу повседневную жизнь, хотелось бы напомнить о том, что кроме пользы и облегчения нашей жизни несут они в себе и опасностью.

Сегодня речь пойдет о приборе, который сегодня есть у каждого человека – мобильные телефоны. Кроме телефона у каждого человека есть смартфон, планшет и ряд других устройств, аккумуляторы которых заряжаются от электрической сети.

При этом следует помнить, что электрическое устройство, которое включено в розетку, но не используется по назначению, может представлять пожарную опасность.

Случаи возгорания зарядных устройств далеко не редки, так 30.06.2019 в г. Дзержинске в домовладении случился пожар именно по причине оставления зарядного устройства. В результате произошедшего пожара поврежден пол, телевизор, уничтожен диван и натяжной потолок в двух помещениях. Вот такой маленький прибор нанес столько ущерба, а что могло произойти, если бы хозяев не оказалось дома, либо своевременно возгорание не было обнаружено.




Какие же несложные правила следует соблюдать, чтобы избежать возгорания зарядного устройства?

В инструкции к мобильному телефону чётко сказано, что в целях безопасности неработающее по прямому назначению зарядное устройство нужно отключать от сети.

Помните, что, оставляя устройство в розетке, вы оставляете под напряжением прибор, не думая о том, что в сети бывают скачки напряжения (технические сбои, переключения трансформаторов и т.п.), в результате которых ваше устройство может не только задымиться, но и загореться. По этой же причине необходимо заряжать устройство только в вашем присутствии. Современные зарядные устройства для телефонов оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки.

И ещё одно правило, которое следует соблюдать: необходимо использовать оригинальные зарядные устройства, предназначенные именно для этой модели телефона или планшета. На практике мы далеко не всегда используем «подходящее» зарядное устройство для своего гаджета. Если для зарядки телефона или смартфона используется другое, более мощное зарядное устройство, то в этом случае есть риск воспламенения самой зарядки или даже взрыва аккумулятора.

Шагая в ногу с техническим процессом, не забывайте шагать вместе с безопасностью! Установите мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и тогда ваш верный друг будет полезным в различных чрезвычайных ситуациях. Данное приложение будет интересно как для детей, так и для их родителей, в нем можно ознакомиться более чем с пятидесяти различных ситуаций, а самое главное, как действовать в той или иной ситуации.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру «101» или «112»!


 
 
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В век информационных технологий, многочисленных гаджетов, которые всецело заполнили нашу повседневную жизнь, хотелось бы напомнить о том, что...
 
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