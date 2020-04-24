Официально подтвержден первый случай смерти от метеорита

Источник материала: Tut.by

Исследователи из Турции и США в статье для журнала Meteoritics & Planetary Science заявили о том, что нашли доказательства первой документально подтвержденной смерти человека от падения метеорита. Об этом пишет издание Science Alert.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Nikita Plekhanov / wikipedia.org

Эксперты обнаружили три отдельных документа в Главном управлении государственных архивов при президенте Турецкой Республики. Они утверждают, что 22 августа 1888 года метеорит, вошедший в атмосферу Земли в форме огненного шара в 20.30 по местному времени, убил человека в Сулеймании (Ирак). Еще одного жителя парализовало. Тексты написаны на османском языке. В них говорится о «дожде из камней», длившемся около десяти минут. Этот «дождь» также нанес урон посевам.

Ученые предполагают, что такие случаи фиксировались и в других регионах в разное время, но документально они подтверждены не были. К тому же, далеко не все исторические документы, написанные не на английском языке, сейчас хорошо изучены.

До этого единственным подтвержденным случаем падения метеорита на человека значился инцидент, произошедший в 1954 году. Тогда на Энн Ходжес, жительницу штата Алабама (США), сквозь крышу ее дома свалился «камень». Позже его досконально изучили и признали внеземным. Ходжес выжила.