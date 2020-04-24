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Лукашенко напомнил об ответственном отношении к природе

24.04.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко уверен, что если бы «мы к природе относились ответственно, то вирусы бы нас не взяли».

Александр Лукашенко сегодня, 24 апреля, ознакомился с проектом указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» и поручил доработать документ. Об этом рассказал сегодня журналистам вице-премьер Юрий Назаров после доклада главе государства по проекту указа, передает БЕЛТА.

Во время доклада президент отметил, что лес сегодня остается нашим богатством, к которому мы относимся порой безобразно.

«Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории – это леса и болота», – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что к этому природному богатству, которое есть в Беларуси, необходимо относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.

«Лес - это ресурс, сырье для многого, - добавил он. - Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом».

 
 
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Александр Лукашенко уверен, что если бы «мы к природе относились ответственно, то вирусы бы нас не взяли».
 
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