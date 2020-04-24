|
Белорусы советуют Биллу Клинтону лучшие отечественные альбомы. Что?
Источник материала: Tut.by
Белорусы посоветовали Биллу Клинтону послушать несколько музыкальных альбомов отечественных групп и исполнителей. Все дело в том, что в Сети появился
В условиях самоизоляции сайт
Пользователи Facebook откликнулись на пост и начали прикреплять в комментариях свои варианты. Публикуем некоторые из них.
Менеджер группы Nizkiz посоветовала сразу четыре альбома этой группы — «Лірыка», «Синоптик», «Сомнамбула» и одноименный — Nizkiz.
В числе комментаторов оказалось немало фанатов Nizkiz. Вот, например, еще один пользователь, который советует Биллу (и вам) послушать «Синоптика» Nizkiz. А еще — вторую часть «Малый повзрослел» Макса Коржа, Tragic City ЛСП и «Моду и облака» «Петли пристрастия».
Другой альбом «Петли» — «Всем доволен», а вместе с тем Laterna Magica «Серебряной свадьбы», «У Земли Под Юбкой» «Нагуаль» и «Здравствуй, чужая милая» Солодухи посоветовал еще один пользователь.
Фанаты Александра Солодухи повсюду. Вот доказательства (да, со всей серьезностью заявляем, что не хотим верить в то, что это шутка):
У рэпера Сіропа фанбаза не такая обширная, как у Солодухи, но она есть! Вам рекомендуют послушать дебютный альбом бывшего саксофонисты «Ляписа» — «Страшила».
Фанаты «Старога Ольсы» — на месте! Одна из комментаторов предлагает познакомиться с четырьмя пластинками группы — Santa Maria, «Гераічны эпас», «Дрыгула» и альбом средневековых каверов на рок-хиты Medieval Classic Rock.
Или вот такая подборка — «Хроника» Сереги, «Босиком по мостовой» «J:Морс», Manifest «Ляписа» и диск «Крамбамбули». Вам как?
К релизам ЛСП и «Серебряной свадьбы» в копилку советов добавьте Thou от Port Mone и «Кино» beZ bileta.
А вот подборка белорусской электроники разных лет: Dreamlin — Colour Of The Sky, Stone People — 02 cmp, T-Trider — Temptation Station и Kemlivae Sontsa — Svet i Sens.
Для завершения — вот такой мем с четырьмя альбомами: Me, Mother от Shuma, «Карняплоды любві» РСП, «Тайны» Ани Ждановой и ViaVanilla группы CherryVata.
Расскажите в комментариях, какие белорусские альбомы вы бы посоветовали Клинтону. Создание мема займет две минуты.
Читайте также
|
Свежие газеты
Архив (Разное)