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Белорусы советуют Биллу Клинтону лучшие отечественные альбомы. Что?

24.04.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы посоветовали Биллу Клинтону послушать несколько музыкальных альбомов отечественных групп и исполнителей. Все дело в том, что в Сети появился мем-сайт с американским политиком. Сервис очень удобный: вбиваете музыкальные альбомы в поиск — получаете красивый мем с Биллом и любыми альбомами для своей ленты.

В условиях самоизоляции сайт billclintonswag.com, где можно быстро сделать музыкальный мем, пришелся очень кстати. Руководитель белорусского лейбла Mediacube Music, а в прошлом PR-менеджер и музыкальный журналист Дмитрий Безкоровайный опубликовал в Facebook шутливый пост с вопросом: «Что бы вы посоветовали Биллу послушать из белорусского? Кидайте в комментарии». Сам он предложил такую четверку с обложками альбомов — «Тры чарапахі» NRM, «Веселые картинки» «Ляписа Трубецкого», «Электричество» «J:Морс» и первый альбом группы «Троіца».


Пользователи Facebook откликнулись на пост и начали прикреплять в комментариях свои варианты. Публикуем некоторые из них.

Менеджер группы Nizkiz посоветовала сразу четыре альбома этой группы — «Лірыка», «Синоптик», «Сомнамбула» и одноименный — Nizkiz.


В числе комментаторов оказалось немало фанатов Nizkiz. Вот, например, еще один пользователь, который советует Биллу (и вам) послушать «Синоптика» Nizkiz. А еще — вторую часть «Малый повзрослел» Макса Коржа, Tragic City ЛСП и «Моду и облака» «Петли пристрастия».


Другой альбом «Петли» — «Всем доволен», а вместе с тем Laterna Magica «Серебряной свадьбы», «У Земли Под Юбкой» «Нагуаль» и «Здравствуй, чужая милая» Солодухи посоветовал еще один пользователь.


Фанаты Александра Солодухи повсюду. Вот доказательства (да, со всей серьезностью заявляем, что не хотим верить в то, что это шутка):


У рэпера Сіропа фанбаза не такая обширная, как у Солодухи, но она есть! Вам рекомендуют послушать дебютный альбом бывшего саксофонисты «Ляписа» — «Страшила».


Фанаты «Старога Ольсы» — на месте! Одна из комментаторов предлагает познакомиться с четырьмя пластинками группы — Santa Maria, «Гераічны эпас», «Дрыгула» и альбом средневековых каверов на рок-хиты Medieval Classic Rock.


Или вот такая подборка — «Хроника» Сереги, «Босиком по мостовой» «J:Морс», Manifest «Ляписа» и диск «Крамбамбули». Вам как?


К релизам ЛСП и «Серебряной свадьбы» в копилку советов добавьте Thou от Port Mone и «Кино» beZ bileta.


А вот подборка белорусской электроники разных лет: Dreamlin — Colour Of The Sky, Stone People — 02 cmp, T-Trider — Temptation Station и Kemlivae Sontsa — Svet i Sens.


Для завершения — вот такой мем с четырьмя альбомами: Me, Mother от Shuma, «Карняплоды любві» РСП, «Тайны» Ани Ждановой и ViaVanilla группы CherryVata.

Расскажите в комментариях, какие белорусские альбомы вы бы посоветовали Клинтону. Создание мема займет две минуты.

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Теги: знакомства
 
 
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В Сети появился мем-сайт с Биллом Клинтоном. Он очень удобный: вбиваете музыкальные альбомы в поиск - получаете красивый мем для своей ленты. Музыкальный журналист...
 
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