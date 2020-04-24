Белорусы советуют Биллу Клинтону лучшие отечественные альбомы. Что?

Источник материала: Tut.by

Белорусы посоветовали Биллу Клинтону послушать несколько музыкальных альбомов отечественных групп и исполнителей. Все дело в том, что в Сети появился мем-сайт с американским политиком . Сервис очень удобный: вбиваете музыкальные альбомы в поиск — получаете красивый мем с Биллом и любыми альбомами для своей ленты.

В условиях самоизоляции сайт billclintonswag.com , где можно быстро сделать музыкальный мем, пришелся очень кстати. Руководитель белорусского лейбла Mediacube Music, а в прошлом PR-менеджер и музыкальный журналист Дмитрий Безкоровайный опубликовал в Facebook шутливый пост с вопросом: «Что бы вы посоветовали Биллу послушать из белорусского? Кидайте в комментарии». Сам он предложил такую четверку с обложками альбомов — «Тры чарапахі» NRM, «Веселые картинки» «Ляписа Трубецкого», «Электричество» «J:Морс» и первый альбом группы «Троіца».





Пользователи Facebook откликнулись на пост и начали прикреплять в комментариях свои варианты. Публикуем некоторые из них.

Менеджер группы Nizkiz посоветовала сразу четыре альбома этой группы — «Лірыка», «Синоптик», «Сомнамбула» и одноименный — Nizkiz.





В числе комментаторов оказалось немало фанатов Nizkiz. Вот, например, еще один пользователь, который советует Биллу (и вам) послушать «Синоптика» Nizkiz. А еще — вторую часть «Малый повзрослел» Макса Коржа, Tragic City ЛСП и «Моду и облака» «Петли пристрастия».





Другой альбом «Петли» — «Всем доволен», а вместе с тем Laterna Magica «Серебряной свадьбы», «У Земли Под Юбкой» «Нагуаль» и «Здравствуй, чужая милая» Солодухи посоветовал еще один пользователь.





Фанаты Александра Солодухи повсюду. Вот доказательства (да, со всей серьезностью заявляем, что не хотим верить в то, что это шутка):





У рэпера Сіропа фанбаза не такая обширная, как у Солодухи, но она есть! Вам рекомендуют послушать дебютный альбом бывшего саксофонисты «Ляписа» — «Страшила».





Фанаты «Старога Ольсы» — на месте! Одна из комментаторов предлагает познакомиться с четырьмя пластинками группы — Santa Maria, «Гераічны эпас», «Дрыгула» и альбом средневековых каверов на рок-хиты Medieval Classic Rock.





Или вот такая подборка — «Хроника» Сереги, «Босиком по мостовой» «J:Морс», Manifest «Ляписа» и диск «Крамбамбули». Вам как?





К релизам ЛСП и «Серебряной свадьбы» в копилку советов добавьте Thou от Port Mone и «Кино» beZ bileta.





А вот подборка белорусской электроники разных лет: Dreamlin — Colour Of The Sky, Stone People — 02 cmp, T-Trider — Temptation Station и Kemlivae Sontsa — Svet i Sens.





Для завершения — вот такой мем с четырьмя альбомами: Me, Mother от Shuma, «Карняплоды любві» РСП, «Тайны» Ани Ждановой и ViaVanilla группы CherryVata.

Расскажите в комментариях, какие белорусские альбомы вы бы посоветовали Клинтону. Создание мема займет две минуты.