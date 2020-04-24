Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новую песню, которую записала в условиях карантина

Источник материала: ОНТ

Впервые с 2012 года британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню. Композиция Living In A Ghost Town – «Жизнь в городе-призраке» – была записана в условиях карантина в Британии.

В сингле есть строчки, которые переводятся, как «жизнь была прекрасна, но теперь мы все в локдауне. Я будто призрак, живущий в городе-призраке». Опустевший Лондон и другие города можно увидеть в клипе на песню.

Группа рассказала, что работу над композицией начала еще год назад, но закончили запись уже в условиях изоляции.

В интервью Apple Music Мик Джаггер признается, что прошло очень много времени с даты выпуска последнего альбома в 2005 году, и у него лично одна проблема – хочется, чтобы материал был очень хорошим.

Также музыкант добавил, что надеется записать еще несколько песен в изоляции, однако группа не знает, когда сможет продолжить мировое турне.

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