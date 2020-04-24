ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новую песню, которую записала в условиях карантина

24.04.2020 13:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новую песню, которую записала в условиях карантина

Впервые с 2012 года британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню. Композиция Living In A Ghost Town – «Жизнь в городе-призраке» – была записана в условиях карантина в Британии.

В сингле есть строчки, которые переводятся, как «жизнь была прекрасна, но теперь мы все в локдауне. Я будто призрак, живущий в городе-призраке». Опустевший Лондон и другие города можно увидеть в клипе на песню.

Группа рассказала, что работу над композицией начала еще год назад, но закончили запись уже в условиях изоляции.

В интервью Apple Music Мик Джаггер признается, что прошло очень много времени с даты выпуска последнего альбома в 2005 году, и у него лично одна проблема – хочется, чтобы материал был очень хорошим.

Также музыкант добавил, что надеется записать еще несколько песен в изоляции, однако группа не знает, когда сможет продолжить мировое турне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые с 2012 года британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню. Композиция Living In A Ghost Town – «Жизнь в городе-призраке» – была записана в условиях карантина в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы советуют Биллу Клинтону лучшие отечественные альбомы. Что?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика