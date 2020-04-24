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Эксперты: большинство погибших от утопления находятся в состоянии алкогольного опьянения

24.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Впереди лето, а с наступлением теплой погоды граждане отправляются к водоемам, чтобы отдохнуть на природе и искупаться. К сожалению, зачастую такой вид отдыха сопровождается распитием спиртных напитков и для некоторых заканчивается трагически. За 2019 год на территории обслуживания Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (Пинск, Столин, Лунинец, Иваново) зарегистрировано 27 случаев утопления на водоемах, причем 20 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. За текущий год, еще до наступления лета, зарегистрировано 5 случаев утопления, из которых 3 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают судмедэксперты, утопление – один из часто встречающихся видов механической асфиксии, когда дыхательные пути оказываются заполненными жидкостью. Различают несколько видов утопления: истинное и сухое (асфиксическое). Последнее обычно происходит в холодной воде, когда жидкость попадает в дыхательные пути и происходит рефлекторный спазм дыхательных путей и наступает смерть. При этом в кровь вода не попадает.

Статистика (74% погибших на воде на территории обслуживания Пинского межрайонного отдела ГКСЭ находились в состоянии алкогольного опьянении) является очень неутешительной для любителей сопровождать купание с употреблением спиртных напитков. Так как употребление алкоголя снижает реакции организма, вызывает сонливость, не позволяет адекватно оценивать сложившуюся опасную обстановку и принять правильное решение для спасения. Как результат – фатальный исход для таких купальщиков», – подытожил начальник отдела медицинских судебных экспертиз Пинского межрайонного отдела ГКСЭ Игорь Кудласевич.

 
 
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Впереди лето, а с наступлением теплой погоды граждане отправляются к водоемам, чтобы отдохнуть на природе и искупаться. К сожалению, зачастую такой вид отдыха...
 
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