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«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

24.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, вплотную подобравшись к деревне Старомлыны.

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров. В результате уничтожены семь жилых домов и сельскохозяйственные постройки. К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Брестский и Пинский штабы, работники лесхоза.

Движение по автодороге P36 Дрогичин – Белоозерск временно перекрывали. К этому времени пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров. По факту пожара Следственный комитет начал проверку.

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:
Мы приехали, когда уже позвонил дядька (он здесь жил), приехали, когда уже все полыхало. Мы даже туда не могли пройти. Пожарные, ГАИ не пускали – здесь стояли, на шоссе, смотрели. Как все догорало, в принципе, смотрели уже.

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Огнем уничтожено семь домов, в трех из которых проживали люди. Никто из людей в результате пожара не пострадал. Также повреждены один дом и 24 надворных строений.

Для мониторинга и оценки обстановки спасатели патрулируют территорию с воздуха – вертолетом Ми-2. Параллельно подразделения МЧС дежурят у соседних деревень Кокорица и Жабер, где сохраняется опасность возгорания.

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов

Люди в материале: Юрий Заспа, Дмитрий Иванюк

 
 
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Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой...
 
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