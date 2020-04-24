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«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, вплотную подобравшись к деревне Старомлыны.
Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров. В результате уничтожены семь жилых домов и сельскохозяйственные постройки. К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Брестский и Пинский штабы, работники лесхоза.
Движение по автодороге P36 Дрогичин – Белоозерск временно перекрывали. К этому времени пожар ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров. По факту пожара Следственный комитет начал проверку.
Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Для мониторинга и оценки обстановки спасатели патрулируют территорию с воздуха – вертолетом Ми-2. Параллельно подразделения МЧС дежурят у соседних деревень Кокорица и Жабер, где сохраняется опасность возгорания.
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«Как всё догорало смотрели уже». Очевидец о страшном пожаре в Брестской области, при котором сгорело 7 жилых домов
Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой...
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