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СМИ: Грузия отозвала посла в Украине
Источник материала: Партизан
По информации грузинских СМИ, Грузия решила отозвать своего посла из Украины.
Как сообщает телеканал Mtavari Arkhi, пока неизвестно, связано ли это решение с возможным назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на должность вице-премьера в украинский Кабмин.
Данную информацию пока не подтверждают, но и не опровергают ни в МИД Грузии, ни сам посол, сообщает
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По информации грузинских СМИ, Грузия решила отозвать своего посла из Украины.
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