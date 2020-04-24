Поддержка. В рамках программы «Оставайтесь дома» магазин Строй-Арсенал будет осуществлять бесплатную доставку стройматериалов по городу

Источник материала: Слуцк Город





Бесплатные доставки будут исполнены по мере поступления, весом не более 1 тонны, до подъезда или калитки. Разгрузка осуществляется силами заказчика.

Для этого Вам достаточно позвонить нам. (044/029/025) 749-66-44; (044) 749-06-44



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