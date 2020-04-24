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Поддержка. В рамках программы «Оставайтесь дома» магазин Строй-Арсенал будет осуществлять бесплатную доставку стройматериалов по городу

24.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. В рамках программы «Оставайтесь дома» магазин Строй-Арсенал будет осуществлять бесплатную доставку стройматериалов по городу

Бесплатные доставки будут исполнены по мере поступления, весом не более 1 тонны, до подъезда или калитки. Разгрузка осуществляется силами заказчика.

Для этого Вам достаточно позвонить нам. (044/029/025) 749-66-44; (044) 749-06-44

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
http://stroy-arsenal.by 

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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