|
Слуцкая СДЮШОР закрывает платные услуги
24.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкая детская юношеская школа олимпийского резерва объявляет о закрытии платных услуг с субботы, 25 апреля. Об этом
Посещение бассейна, тренажёрного зала и спортивного зала приостановлено на неопределённый срок, посещение посторонними лицами СДЮШОР с 25 апреля запрещено.
Также о закрытии с 25 апреля на неопределённый срок
Ранее SG
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкая детская юношеская школа олимпийского резерва объявляет о закрытии платных услуг с субботы, 25 апреля. Об этом сообщается в группе учреждения Вконтакте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)