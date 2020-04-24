Слуцкая СДЮШОР закрывает платные услуги

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкая детская юношеская школа олимпийского резерва объявляет о закрытии платных услуг с субботы, 25 апреля. Об этом сообщается в группе учреждения Вконтакте.

Посещение бассейна, тренажёрного зала и спортивного зала приостановлено на неопределённый срок, посещение посторонними лицами СДЮШОР с 25 апреля запрещено.

Также о закрытии с 25 апреля на неопределённый срок сообщил оздоровительный центр в деревне Козловичи.

Ранее SG писал , что до 15 мая «закрыта на ремонт» слуцкая городская баня.



Slutsk-Gorod.by

Фото: slutsk-vedy.gov.by