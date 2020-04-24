"Черных риелторов" задержали в Минске - "изъяли" как минимум 10 квартир

По информации оперативников, за последние десять лет подозреваемые незаконно завладели как минимум десятью объектами недвижимости в Минске . Жертвами аферы оказались социально незащищенные люди – инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные личности.





Фигуранты получали сведения о неплательщиках коммунальных платежей, после чего приходили к ним под видом риелторов и уговаривали продать квартиры. При этом в положительном принятии решения по сделке весомую роль для собственников играл вымышленный аргумент их принудительного выселения компетентными органами, – рассказали в пятом управлении (по Минску) ГУБОПиК МВД.





После продажи квартиры потерпевшим покупалось более дешевое жилье и на их банковские счета вносились незначительные суммы для создания видимости осуществления расчётов с последними. Остальной разницей в сумме, которая варьировалась от $10000 до $30000, завладевали обвиняемые.











