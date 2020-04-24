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"Черных риелторов" задержали в Минске - "изъяли" как минимум 10 квартир

24.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержаны 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей.

По информации оперативников, за последние десять лет подозреваемые незаконно завладели как минимум десятью объектами недвижимости в Минске. Жертвами аферы оказались социально незащищенные люди – инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные личности.

Фигуранты получали сведения о неплательщиках коммунальных платежей, после чего приходили к ним под видом риелторов и уговаривали продать квартиры. При этом в положительном принятии решения по сделке весомую роль для собственников играл вымышленный аргумент их принудительного выселения компетентными органами, – рассказали в пятом управлении (по Минску) ГУБОПиК МВД.

После продажи квартиры потерпевшим покупалось более дешевое жилье и на их банковские счета вносились незначительные суммы для создания видимости осуществления расчётов с последними. Остальной разницей в сумме, которая варьировалась от $10000 до $30000, завладевали обвиняемые. 



Возбуждены уголовные дела по четырем фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщает МВД
 
Теги: Минск
 
 
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Задержаны 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей.
 
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