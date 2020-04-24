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«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?

24.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас, СТВ:
Еще в августе 1941 года Сталин подписал постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии». Постановить – выдачу 40-градусной водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейцам и командующему составу первой линии действующей армии.

«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?

«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
Для согрева. Солдатам только по 100 грамм.

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«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:  
Снаряды рвутся – лежишь, спишь. Хоть бы что! Привыкли уже к стрелянине всякой, ко всему.  

«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?

Люди в материале: Сергей Верас

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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