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Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Повседневная фронтовая обстановка, разумеется, у каждого была разная. Воспоминания о солдатском хлебе у ветеранов такие же яркие, как и о героических подвигах. Особые условия фронтового быта и уклада повседневной жизни в боевой обстановке менялись, чем ближе была победа.
Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:
Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной:
Владимир Доморат, ветеран Великой Отечественной:
Мы же хозяева были. Что мы, спрашивали что ли? Что нашел, то и в магазине взял. Не грабили, конечно. А поесть – себя не обижали, как зашли в Германию.
Василий Гриневич:
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Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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