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Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

24.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Повседневная фронтовая обстановка, разумеется, у каждого была разная. Воспоминания о солдатском хлебе у ветеранов такие же яркие, как и о героических подвигах. Особые условия фронтового быта и уклада повседневной жизни в боевой обстановке менялись, чем ближе была победа.

Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:
Три раза давали кушать. Питание неважное было… Постное такое, чуть приправленное, то рыба, то мясо немножко, консервой заправляли.

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной:
Пришлось есть и конину. Такое самое, как говядина мясо.

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Владимир Доморат, ветеран Великой Отечественной:
Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра. Но только все жирное было. Свиней хватало.

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Мы же хозяева были. Что мы, спрашивали что ли? Что нашел, то и в магазине взял. Не грабили, конечно. А поесть – себя не обижали, как зашли в Германию.

Василий Гриневич:
Там скота много, всего много. И там уже кухня стала более насыщенная. Что подберут солдаты, то съедят и так, и на кухню не глядели. Дошло до того, что корову убивали, вырезали печень, чтобы печень пожарить и поесть. А корова пропадает.

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Люди в материале: Сергей Верас, Василий Гриневич, Елена Филипова, Владимир Доморат

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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