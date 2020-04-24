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Шантарович о 90-ых: «Мне кажется, один из подвигов – что я остался. Многие поуходили, уезжали»

24.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А было до спорта в 90-ые?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Я скажу, что, во-первых, я думаю, те руководители, которые работали в экономике, я думаю, все старались, как накормить страну. Вот – привести её в порядок, убрать эти очереди за хлебом, за спичками, за мылом. Всё было – проблема. Всё – проблема, и ещё здесь до спорта. Поэтому да.

Уже мы начали понимать, что в стране лодочка уже стоит тысячу долларов. Это мы раньше как-то не осознавали. Получалось, что кто-то нам что-то в клюве приносил. А тут надо что-то делать!

Ты прекрасно понимаешь, что всё. Ты уже становишься не востребован. И вот эти годы становления в независимом нашем – они тоже затянулись. Они тянулись до 2000-ых. К концу 2000-ых уже пришёл какой-то, какой-то уже начинался порядок. Уже что-то начало получаться в нашей стране. Вот у меня такое чувство.

Тренер Шантарович: «Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Это уже методика»

Вадим Щеглов:
А не было такого, что какая тренерская работа – вот люди в Польшу ездят, продают товары, а Вы сидите тут за 15 долларов?

Шантарович о 90-ых: «Мне кажется, один из подвигов – что я остался. Многие поуходили, уезжали»

Владимир Шантарович:
В принципе, и такие мысли были. И вот понимаете, мне иногда задают такой вопрос: «Шантарович, а какой ты самый совершил подвиг в жизни, что ж ты такое сделал?» И мне кажется, один из подвигов, это не подвиг – не знаю, что это – что я остался. Многие поуходили, уезжали. А я брал свой рюкзачок – там 9-ка ходила у нас автобус в Новики, там база была. И я в полдевятого стартовал – полдевятого вечера назад.

И вот тоже те дети, которые с нами совершенствовали свое мастерство – я прекрасно понимал. Я говорю: «Ну что вы кушали дома? Наверное, сала нарубались?» Они мне говорили: «Владимирович, сало может быть 1-2 раза в неделю». Понимаете, как тогда люди жили?

Я скажу, что пережили мы это время. Пусть болезненно, но мы его пережили. По-другому ну как выживешь? Пережили! И сразу расклеиться, и говорить, что всё плохо в стране – у меня даже такой мысли никогда не было. Я понял, что сегодня нужно – вот такая жизнь. И ячейка стала – это твоё государство, это твоя семья. Всё, больше ничего. И ты выживай. Но государство все равно притянет рано или поздно – придёт какой-то порядок, экономика выстроится. Такого ералаша быть не должно. Я верил каждый день.

Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:

– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле

– о допинговом скандале 2016 года

– сколько зарабатывает

– о жене и сыне

– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях

Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Владимир Шантарович, Вадим Щеглов

 
 
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А было до спорта в 90-ые?
 
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