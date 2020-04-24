|
Шантарович о 90-ых: «Мне кажется, один из подвигов – что я остался. Многие поуходили, уезжали»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Ты прекрасно понимаешь, что всё. Ты уже становишься не востребован. И вот эти годы становления в независимом нашем – они тоже затянулись. Они тянулись до 2000-ых. К концу 2000-ых уже пришёл какой-то, какой-то уже начинался порядок. Уже что-то начало получаться в нашей стране. Вот у меня такое чувство.
Вадим Щеглов:
Владимир Шантарович:
Я скажу, что пережили мы это время. Пусть болезненно, но мы его пережили. По-другому ну как выживешь? Пережили! И сразу расклеиться, и говорить, что всё плохо в стране – у меня даже такой мысли никогда не было. Я понял, что сегодня нужно – вот такая жизнь. И ячейка стала – это твоё государство, это твоя семья. Всё, больше ничего. И ты выживай. Но государство все равно притянет рано или поздно – придёт какой-то порядок, экономика выстроится. Такого ералаша быть не должно. Я верил каждый день.
Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:
– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле
– о допинговом скандале 2016 года
– сколько зарабатывает
– о жене и сыне
– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях
Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А было до спорта в 90-ые?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)