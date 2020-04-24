Анонс свежего номера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 25 апреля читайте:

как в декабре 1987-го наши земляки работали в Чернобыльской зоне;

кто возглавил Каменецкий районный отдел Следственного комитета;

«чтоб не получилось, как в басне о стрекозе»: высоковчане поделились с корреспондентом «НК» огородными секретами.

Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание ЗАГСа).