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Анонс свежего номера
24.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 25 апреля читайте:
Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!
Кроме
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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 25 апреля читайте: как в декабре 1987-го наши Сообщение Анонс свежего номера появились сначала на...
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