Бездомный кот заманил женщину в магазин, показал желаемый корм и нашел новую семью

Источник материала: ОНТ

Женщина из Мексики нашла домашнего питомца на улице, возле магазина. Видео необычного знакомства с котом она опубликовала на странице в Instagram, которую создала специально для животного.

На кадрах видно, как белый кот, который сидел возле супермаркета, пошел за женщиной в магазин и сразу направился к прилавку с кормом для животных. Он чуть ли не лапой показал на желаемый пакетик.

Женщина была удивлена хитростью кота, и взяла его к себе. Так, умное животное получило не только пакетик корма, но и любящую хозяйку.

Фото: Instagram conejo_elgato

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