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Бездомный кот заманил женщину в магазин, показал желаемый корм и нашел новую семью
Источник материала: ОНТ
Женщина из Мексики нашла домашнего питомца на улице, возле магазина. Видео необычного знакомства с котом она опубликовала на
На кадрах видно, как белый кот, который сидел возле супермаркета, пошел за женщиной в магазин и сразу направился к прилавку с кормом для животных. Он чуть ли не лапой показал на желаемый пакетик.
Женщина была удивлена хитростью кота, и взяла его к себе. Так, умное животное получило не только пакетик корма, но и любящую хозяйку.
Фото: Instagram conejo_elgato
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Женщина из Мексики нашла домашнего питомца на улице, возле магазина. Видео необычного знакомства с котом она опубликовала на странице в Instagram, которую создала...
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