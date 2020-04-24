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Через систему «Расчет» (ЕРИП)

24.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Через систему «Расчет» (ЕРИП) можно оформить подписку на районную газету «Кричевская жизнь», произвести оплату за размещение на ее страницах объявлений, поздравлений, рекламы. Сделать это можно в удобное время, в удобном пункте банковского обслуживания – в интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, в инфокиоске, кассе банков, банкомате и др. Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег, банковских платежных карточек и др. Допускаются онлайн операции через платежные системы WebMoney, EasyPay, iPay, belgi.
На электронный адрес «район­ки» (LK-Krichev@yandex.ru) можно направить объявление, поздравление, рекламу. Частные объявления принимаются по телефону и факсу (64-362). Консультацию по оплате за услуги, которые предоставляет районная газета, можно получить у специалиста по рекламе по телефону 64-362.
Соб. инф.

 
 
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Через систему «Расчет» (ЕРИП) можно оформить подписку на районную газету «Кричевская жизнь», произвести оплату за размещение на ее страницах объявлений,
 
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