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Через систему «Расчет» (ЕРИП)
24.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Через систему «Расчет» (ЕРИП) можно оформить подписку на районную газету «Кричевская жизнь», произвести оплату за размещение на ее страницах объявлений, поздравлений, рекламы. Сделать это можно в удобное время, в удобном пункте банковского обслуживания – в интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, в инфокиоске, кассе банков, банкомате и др. Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег, банковских платежных карточек и др. Допускаются онлайн операции через платежные системы WebMoney, EasyPay, iPay, belgi.
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Через систему «Расчет» (ЕРИП) можно оформить подписку на районную газету «Кричевская жизнь», произвести оплату за размещение на ее страницах объявлений,
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