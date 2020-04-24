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В Витебске онлайн сейчас проходят концерты, выставки и даже фестиваль
Источник материала: Tut.by
Сейчас в стране отменили массовые культурные мероприятия, но Центр культуры «Витебск» придумал выход, как развлечь горожан на самоизоляции. Мероприятия — на выбор: это и онлайн-концерты, и виртуальная выставка, и даже целый онлайн-фестиваль! А еще можно по вечерам слушать сказки в живом аудиоформате.
Онлайн-концерты
Они проходят по пятницам. 24 апреля своим творчеством поделятся участники театра-студии авторской песни Алеся Медведева, Михаил Фурс, Андрей Косолапов и Тимофей Чистяков.
Встреча — в 18.00 в прямом эфире
«Читаем сказки вместе»
Каждый вечер в 21.00 в прямом эфире
«Угадайте, за сколько дней мы ее прочтем?» — интересуются организаторы. Чтобы узнать — подключайтесь к эфиру.
Чтецы меняются ежедневно. Что самое интересное — это одни мужчины. Все эфиры также сохраняются на YouTube-канале Центра культуры «Витебск».
Онлайн-выставка
24 апреля в 16.00 в выставочном зале «Духовской круглик» состоится презентация выставки «Искусство не имеет границ» студента ВГМУ из Индии Бхатт Сушана. Автор представит свои работы, а также поделится впечатлениями о жизни в Витебске.
Онлайн-открытие выставки можно увидеть
«RUBIN-фэст»
29 апреля
Этот форум пройдет в пятый раз, но впервые онлайн.
«Конечно, нет наслаждения приятнее, чем сидеть в концертном зале и слушать артиста. Но мы обещаем, что разницу на онлайн-концерте вы не почувствуете!» — обещают организаторы.
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Сейчас в стране отменили массовые культурные мероприятия, но Центр культуры «Витебск» придумал выход, как развлечь горожан на самоизоляции. Мероприятия - на выбор:...
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