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В Витебске онлайн сейчас проходят концерты, выставки и даже фестиваль

24.04.2020 15:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас в стране отменили массовые культурные мероприятия, но Центр культуры «Витебск» придумал выход, как развлечь горожан на самоизоляции. Мероприятия — на выбор: это и онлайн-концерты, и виртуальная выставка, и даже целый онлайн-фестиваль! А еще можно по вечерам слушать сказки в живом аудиоформате.


Центр культуры «Витебск». Фото: Игорь Матвеев

Онлайн-концерты

Они проходят по пятницам. 24 апреля своим творчеством поделятся участники театра-студии авторской песни Алеся Медведева, Михаил Фурс, Андрей Косолапов и Тимофей Чистяков.

Встреча — в 18.00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта Центра культуры «Витебск». Все эфиры сохраняются на его YouTube-канале.

«Читаем сказки вместе»

Каждый вечер в 21.00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта Молодежного театра «Колесо» его актеры читают сказки для своих подписчиков. Сейчас это — «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина в «живом» аудиоформате.

«Угадайте, за сколько дней мы ее прочтем?» — интересуются организаторы. Чтобы узнать — подключайтесь к эфиру.

Чтецы меняются ежедневно. Что самое интересное — это одни мужчины. Все эфиры также сохраняются на YouTube-канале Центра культуры «Витебск».

Онлайн-выставка

24 апреля в 16.00 в выставочном зале «Духовской круглик» состоится презентация выставки «Искусство не имеет границ» студента ВГМУ из Индии Бхатт Сушана. Автор представит свои работы, а также поделится впечатлениями о жизни в Витебске.

Онлайн-открытие выставки можно увидеть здесь. Прямой эфир будет вестись на трех языках: русском, английском и хинди. В видеочате к зрителям присоединятся почетные гости выставки: белорусский художник Вадим Красовский, родители Бхатт Сушана, посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур.

«RUBIN-фэст»

29 апреля инстаграм-аккаунт Центра культуры «Витебск» перевоплотится в импровизированную сцену. Известный музыкант Михаил Рубин приглашает всех на мини-фестиваль «RUBIN-фэст».

Этот форум пройдет в пятый раз, но впервые онлайн.

«Конечно, нет наслаждения приятнее, чем сидеть в концертном зале и слушать артиста. Но мы обещаем, что разницу на онлайн-концерте вы не почувствуете!» — обещают организаторы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сейчас в стране отменили массовые культурные мероприятия, но Центр культуры «Витебск» придумал выход, как развлечь горожан на самоизоляции. Мероприятия - на выбор:...
 
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