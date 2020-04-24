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Предприниматели с «Экспобела» собрались в очередной раз и просят снизить аренду
Источник материала: Tut.by
На днях предприниматели с рынка «Экспобел»
Предпринимателей это не устроило, люди собрались в пятницу, чтобы отправить одного представителя в администрацию с заявлением о снижении арендной платы на 50%. На этот раз собралось около 200 человек.
Кроме предпринимателей возле бизнес-центра «Аквабел» появилась милиция. Начальник отдела милиции Боровлянского РУВД сказал, что люди нарушают общественный порядок и стоят на проезжей части — собрание он трактовал как проведение массового мероприятия.
У некоторых журналистов милиционеры переписывали личные данные и просили показать удостоверения.
Люди просили позвать администрацию, но в течение получаса к ним никто не вышел. Шесть предпринимателей в масках и перчатках отправились в администрацию сами.
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Предприниматели с рынка «Экспобел» собрались у здания администрации, требуя понизить арендную плату за торговое место.
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