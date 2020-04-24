В Беларуси отменили месячные лимиты на зарубежные посылки

Источник материала: ОНТ

В Беларуси внесли поправки в порядок перемещения товаров личного пользования за границу. Указ подписал Александр Лукашенко 24 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Согласно документу, будут отменены месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физлицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна быть выше 22 евро, а ее вес - 10 кг

Отменяются и нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физлица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Указ вступит в силу с 1 мая.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС





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