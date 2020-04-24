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В Пинске проводят дезинфекцию подъездов

24.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В связи со сложившейся эпидситуацией мы тщательнее стали следить за личной гигиеной, чистотой в магазинах, транспорте и других общественных местах. А как обстоят дела в Пинске с дезинфекцией подъездов жилых домов? С этим вопросом корреспондент «ПВ» обратилась в КПУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Пинска». Вот что рассказал заместитель директора по экономике ЖРЭУ г. Пинска Игорь ТАТАРЕВИЧ:










- Санитарное содержание мест общего пользования в соответствии с указом Президента № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» относится к основной жилищно-коммунальной услуге. Регулярную уборку осуществляет подрядная организация ООО «Райн Квэл». Три раза в месяц ее работники проводят сухую уборку и один раз в месяц — влажную. Помимо этого, сейчас один раз в неделю подрядчик организует дополнительную уборку. Специальными хлорсодержащими средствами обрабатываются поверхности, с которыми люди чаще всего соприкасаются: входные двери и ручки подъездов, почтовые ящики, перила — на всех этажах, лифтовые кабинки, домофоны, и полностью проводится мойка первого этажа.










Присоединиться к уборке могут и сами жильцы. Тогда в подъездах точно будут чистота и порядок, а это отличная профилактика распространения любых инфекций.

Елена ЖУК
 
 
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В связи со сложившейся эпидситуацией мы тщательнее стали следить за личной гигиеной, чистотой в магазинах, транспорте и других общественных местах. А как обстоят...
 
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