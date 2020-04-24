С начала карантина в Литве появилось 30 тыс. новых безработных

Источник материала: ОНТ

Число безработных литовцев с начала карантина увеличилось на 30 тыс. человек. Такие данные со ссылкой центр стратегического анализа правительства Литвы приводит БЕЛТА.

Согласно данным, опубликованным специалистами центра, уровень безработицы с начала общенационального карантина, объявленного в Литве еще 16 марта, увеличился с 9,1% до 11,1% от трудоспособного населения. Всего с начала карантина были зарегистрированы более 30 тыс. новых безработных.

При этом порядка 40% увольнений в означенный период были непосредственно связаны с пандемией COVID-19. Всего режим простоя был объявлен на 4 тыс. литовских предприятий.

Согласно расчетам литовского Минфина, при условии того, что пандемия пойдет на спад в первом полугодии 2020 год, потери ВВП страны составят только 2,8%. При этом в апреле данный показатель уже оказался на отметке в 7,3%. В случае же, если пандемия не пойдет летом на спад, то потери ВВП республики окажутся куда более существенными.

ФОТО: DELFI

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