В Беларуси средняя зарплата превысила 1200 рублей. Но это сумма до уплаты налогов

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1 213,6 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 93,9 рубля больше, чем месяцем ранее.

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В январе 2020 года средняя зарплата по сравнению с декабрем 2019-го снизилась на 120,6 рубля. В декабре прошлого года средняя зарплата выросла на 125,6 рубля (это было связано с выплатой различных годовых премий и тринадцатых зарплат), в ноябре — снизилась на 10 рублей, в октябре — выросла на 14,9 рубля, в сентябре — уменьшилась на 9,3 рубля, в августе — на 10,7 рубля. Заветную планку в 1000 рублей средняя зарплата в стране превысила в апреле 2019 года.