|
В Беларуси средняя зарплата превысила 1200 рублей. Но это сумма до уплаты налогов
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1 213,6 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 93,9 рубля больше, чем месяцем ранее.
Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).
В январе 2020 года средняя зарплата по сравнению с декабрем 2019-го
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1 213,6 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма на 93,9 рубля больше, чем месяцем ранее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)