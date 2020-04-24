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Президент ввел изменения по посылкам из-за границы и ввозу товаров из-за рубежа
Источник материала: Tut.by
В Беларуси внесли изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Это предусмотрено президентским указом № 146. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ, в частности, отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.
То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограмм.
Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.
Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Напомним, с 1 января 2020 года в странах ЕАЭС (это Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) снизились лимиты на посылки. Теперь они составляют 200 евро и 31 килограмм, за превышение нужно платить пошлину. Но каждая из стран может на национальном уровне устанавливать свои лимиты, что ранее и
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С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом,
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Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, могут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.
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В Беларуси внесли изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Это предусмотрено президентским указом № 146.
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