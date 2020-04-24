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Президент ввел изменения по посылкам из-за границы и ввозу товаров из-за рубежа

24.04.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси внесли изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Это предусмотрено президентским указом № 146. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Документ, в частности, отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.

То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограмм.

Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

Напомним, с 1 января 2020 года в странах ЕАЭС (это Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) снизились лимиты на посылки. Теперь они составляют 200 евро и 31 килограмм, за превышение нужно платить пошлину. Но каждая из стран может на национальном уровне устанавливать свои лимиты, что ранее и сделала Беларусь: в нашей стране ввели планку в 200 евро и 31 кг. Есть еще одно отличие: в Беларуси эти ограничения распространяются на общую сумму всех полученных посылок за месяц, в то время как каждая в отдельности не может быть больше 22 евро и 10 кг. В то же время в России и Казахстане ограничение в 200 евро и 31 кг установлено на каждую посылку в отдельности. То есть за месяц можно получить неограниченное число посылок стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг.

В Евросоюзе тоже существуют свои лимиты на посылки (они действуют в том числе у наших соседей — Польши, Литвы, Латвии). Если стоимость товаров больше 22 евро, с суммы превышения нужно заплатить НДС. Ставка зависит от страны: например, в Литве это 21%, в Польше — 23%. А если посылка дороже 150 евро, то в дополнение к НДС нужно заплатить еще и таможенную пошлину — до 17% стоимости. Но эти правила касаются только посылок из-за пределов Евросоюза. Например, если заказать что-то из Германии в Литву, то доплачивать не придется вне зависимости от стоимости.

В этом году в Беларуси ввели изменения в таможенное законодательство. Одно из них касается правил получения посылок из-за границы, которые превышают беспошлинные лимиты по весу или стоимости — 22 евро и 10 килограммов. С 1 января получателям таких «бандеролей» нужно онлайн сообщать дополнительную информацию.

С 1 января также ввели изменения по ввозу из-за границы товаров для личного пользования. С нового года в 2 раза снизили таможенную пошлину за перевес посылок, а также ввели изменения по ввозу неделимых товаров. Еще одно новшество — для некоторых граждан сократили лимиты на посылки из-за границы.

Белорусы в 2019 году получили около 20 миллионов международных почтовых отправлений, сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК. При этом с превышением лимитов в 22 евро и 10 килограммов было около 0,5% от всех полученных посылок. За превышение установленного потолка по стоимости и весу госбюджет пополнился общей суммой порядка 3 миллионов рублей. Активнее всего в прошлом году заказывали «бандероли» из-за границы минчане.

Какие сейчас беспошлинные нормы ввоза товара через границу

С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сократили до 300 евро и 20 кг. 

В 2019 году в Беларуси откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы. Те, кто ездит за границу чаще раза в календарный день, могут провезти не более 1 кг продуктов питания, не более 0,1 литра алкоголя, не более 20 штук сигарет. При этом они смогут провезти только товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.

Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, могут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.

 
 
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В Беларуси внесли изменения в порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Это предусмотрено президентским указом № 146.
 
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